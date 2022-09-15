وفد دبلوماسي أميركي زار موسكو «سراً»

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: كشفت شبكة «CNN» أن فريقا دبلوماسيا أميركيا يتصدره حاكم نيومكسيكو السابق بيل ريتشاردسون زار العاصمة الروسية موسكو «سرا» وعقد اجتماعات مع القيادة الروسية، لكن لم تتضح على الفور التفاصيل. فيما حذرت روسيا من حرب عالمية اذا اقرت وثيقة الضمانات الامنية لاوكرانيا.

ويعمل ريتشاردسون الدبلوماسي والحاكم السابق لنيومكسيكو بشكل خاص نيابة عن عائلات الرهائن والمعتقلين وتأتي الرحلة في الوقت الذي تعمل فيه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على إطلاق سراح أميركيين اثنين صنفتهما وزارة الخارجية على أنهما محتجزان ظلما وهما: بريتني غرينر وبول ويلان. وصرح متحدث باسم ريتشاردسون لشبكة «سي إن إن» بأنه «في هذه المرحلة لا يمكننا التعليق على ما يحدث».وأكد مسؤول كبير في الإدارة الأميركية أنهم قدموا «عرضًا مهمًا ويتابعون هذا العرض بشكل مستمر».

على صعيد اخر، أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت عن إجراء اتصال هاتفي دام نحو 90 دقيقة بين المستشار أولاف شولتس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وذلك لأول مرة منذ أسابيع عديدة. وقال المتحدث إن المستشار شولتس حثّ الرئيس الروسي على «إيجاد حلّ دبلوماسي في أسرع وقت ممكن بالاستناد إلى وقف إطلاق النار، وسحب كامل للقوات الروسية واحترام وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها». وتابع المتحدث أن شولتس أكد على «ضرورة ضمان سلامة محطة زابوريجيا للطاقة النووية» في أوكرانيا، وطالب في هذا السياق «بتجنب أي تصعيد والتنفيذ الفوري للإجراءات التي أوصى بها تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

من جانبه أكد الكرملين إجراء الاتصال وذكر أن بوتين لفت انتباه شولتس خلال الاتصال إلى «الانتهاكات الصارخة» التي يرتكبها الأوكرانيون للقانون الدولي الإنساني.وقال الكرملين إن بوتين أكد أن روسيا مورد موثوق به مضيفا أن العقوبات الغربية أعاقت الصيانة الدورية لخط «نورد ستريم1» فيما اعلنت برلين مرارا أنها تعتبر هذا السبب هو مجرد ذريعة لوقف توريدات الغاز الروسي عبر الخط.

في غضون ذلك، نشر مكتب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي مسودة بشأن الضمانات الأمنية التي تطلبها بلاده، تحت عنوان «معاهدة كييف الأمنية» على الموقع الإلكتروني للرئاسة.

وجاء في نص هذه الوثيقة أنه يجب أن تكون الضمانات الأمنية مؤكدة، وتحدد الالتزامات التي ستتعهد بها مجموعة الدول الضامنة أمام أوكرانيا. وتنص الوثيقة على أن الدول الضامنة يمكن أن تشمل الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وبولندا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وأستراليا وتركيا، بالإضافة إلى دول شمال أوروبا، ودول البلطيق، وأوروبا الوسطى والشرقية. وحسب هذه المسودة، يتعين على الدول الموقعة على الضمانات الأمنية لأوكرانيا تقديم المساعدة العسكرية لكييف في حال تعرضها لاعتداء.

وفي أول ردة فعل من روسيا على المسودة الأوكرانية قال ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي إن مشروع الضمانات الأمنية هو في الواقع «مقدمة للحرب العالمية الثالثة».

وأضاف أن «الأصدقاء الملعونين من الرؤساء الغربيين الذين يُوجّه هذا النداء الهستيري إليهم» عليهم أن يفهموا أن الأمر يتعلق مباشرة بـ»حرب هجينة من قبل الناتو» ضد روسيا».

ميدانيا أعلنت أوكرانيا أنها تمكنت بفضل هجومها المعاكس من استعادة نحو 4 آلاف كيلومتر مربع من الأراضي في أسبوع، كما قالت للمرة الأولى إنها أسقطت طائرة مسيّرة إيرانية الصنع تستخدمها القوات الروسية وذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية أنها أسقطت الطائرة من طراز «شاهد-136» في منطقة خاركيف شمال شرقي البلاد حيث تشن القوات الأوكرانية هجوما معاكسا ضد القوات الروسية منذ مطلع الشهر الحالي.

