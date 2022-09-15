إليزابيث الثانية قضت ليلتها الأخيرة في باكنغهام

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لندن- الوكالات: تناول أفراد العائلة الملكية البريطانية، العشاء معًا في قصر باكنغهام ليل الثلاثاء الاربعاء بعد استلام نعش الملكة إليزابيث الثانية. واستقبل الملك تشارلز الثالث والملكة القرينة وأبناء وأحفاد الملكة، والأميران وليام وهاري وزوجتاهما نعش الملكة في قصر باكنغهام. كما حضرت ابنة الأميرة مارغاريت، شقيقة الملكة الراحلة، السيدة سارة تشاتو، وابن الأميرة مارغاريت، إيرل سنودون.

ووصل نعش ملكة بريطانيا الراحلة إلى قصر باكنغهام بعد أن نقلته طائرة «C-17» بسلاح الجو الملكي من إدنبرة في أسكتلندا إلى لندن مساء الثلاثاء، وتسلّم حرس الشرف الملكي التابوت عند وصوله إلى المدخل الكبير للقصر قبل أن يتم حمله إلى غرفة القوس.

وودع مئات الآلاف من البريطانيين اعتبارا من أمس في لندن إليزابيث الثانية التي تتمتع بشعبية كبيرة بعد حوالي أسبوع على وفاتها في اسكتلندا. وبعد ليلة وداعية اخيرة لها في قصر باكنغهام نقل الجثمان إلى بهو ويستمنستر، أقدم صالة في البرلمان البريطاني، في موكب رسمي في وسط لندن.

ولمدة خمسة أيام،حتى إلى الساعة 06,30 من الإثنين يوم الجنازة الوطنية يمكن للبريطانيين القدوم لوداع الملكة التي أشادوا بالإجماع بتفانيها طوال أكثر من سبعين عاما. ويتوقع أن يزور مئات الآلاف بهو ويستمنستر الذي ستبقى أبوابه مفتوحة في هذه المناسبة 24 ساعة في اليوم. لكن الأمر يحتاج إلى الصبر بوجود طوابير طويلة يمكن أن تمتد لأميال.

ولطالما شكلت الملكة صخرة استقرار أمام العواصف السياسية والاجتماعية والصحية خلال انتشار وباء «كوفيد-19» وصورة مطمئنة لملايين البريطانيين خلال العقود التي أمضتها على العرش.

من جهة ثانية، وبعد لندن وادنبرة وبلفاست، يتوجه تشارلز الثالث الجمعة الى كارديف في ويلز المحطة الأخيرة لجولته على المقاطعات البريطانية الأربع. وارتفعت شعبية الملك بشكل كبير منذ توليه العرش كما أظهر استطلاع أجراه معهد يوغوف. ويعبر ثلاثة من كل خمسة أشخاص عن اعتقادهم بأنه سيكون ملكا جيدا مقابل بالكاد أكثر من 30% قبل بضعة أشهر. لكن الأهم الآن هو فترة التأمل والحداد، حيث تستعد البلاد لتحد لوجستي وأمني كبير في الأيام المقبلة.

