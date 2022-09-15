قمة سمرقند: الحوار والتعاون في عالم مترابط

عربيات ودوليات

صادفت رئاسة أوزبكستان لمنظمة شنغهاي للتعاون بفترة ديناميكية وفترة مليئة بالأحداث المفصلية تاريخيا.

إن النظام الحديث للتعاون الدولي القائم على المبادئ والأعراف العالمية بدأ يفشل بشكل كبير. ومن أحد الأسباب الرئيسة لذلك هو أزمة ثقة عميقة على المستوى العالمي.

إن النزاعات المسلحة المستمرة في أجزاء مختلفة من العالم تزعزع استقرار مسيرات التجارة وتدفقات الاستثمار وتؤدي إلى تفاقم مشاكل الأمن الغذائي وأمن الطاقة.

إلى جانب ذلك، فإن التغيرات المناخية والنقص المتزايد للموارد الطبيعية والمائية وتدهور التنوع البيولوجي وانتشار الأمراض المعدية الخطيرة، كشفت عن ضعف مجتمعاتنا بشكل لم يسبق له مثيل.

ولا يمكن لأي بلد أن يتجنب هذه المخاطر والتحديات أو التعامل معها بمفرده.

لا توجد سوى طريقة واحدة للخروج من دوامة المشاكل الخطيرة في العالم وهي الحوار البناء والتعاون المتعدد الأطراف القائم على احترام ومراعاة مصالح الجميع.

هذه هي الأهداف والغايات التي تسعى إلى تحقيقها واحدة من أحدث المؤسسات المتعددة الأطراف - منظمة شنغهاي للتعاون، وهي كيان دولي فريد من نوعه تمكنت من توحيد البلدان مع مختلف الثقافات والحضارات وإرشادات السياسة الخارجية الخاصة بها ونماذج التنمية الوطنية. وخلال فترة تاريخية قصيرة قطعت منظمة شنغهاي للتعاون شوطا طويلا وأصبحت جزءً لا يتجزأ من النظام العالمي السياسي والاقتصادي العالمي.

واليوم تعد أسرة «منظمة شنغهاي للتعاون» أكبر منظمة إقليمية في العالم وحدت مساحة جغرافية ضخمة تشمل حوالي نصف سكان كوكبنا.

إن ضمان الجاذبية القانونية الدولية لـ«منظمة شنغهاي للتعاون» هو الانفتاح وعدم التخندق ضد دول ثالثة أو ضد المنظمات الدولية والمساواة واحترام سيادة جميع المشاركين ورفض التدخل في الشؤون الداخلية.

يتمثل مفهوم نجاح «منظمة شنغهاي للتعاون» في تعزيز التعاون متعدد الأوجه من خلال ضمان الأمن الإقليمي.

في الواقع، فإن المنظمة مدعوة لأن تصبح قطب جذب دون خطوط فاصلة من أجل السلام والتعاون والتقدم.

هذا هو السبب في زيادة عدد الدول المستعدة للانضمام إلى أنشطة المنظمة التي تسعى إلى.

الاكتفاء الذاتي اقتصاديا واستغلال الإمكانات البشرية والفكرية والتكنولوجية الهائلة ووجود موارد طبيعية كبيرة غير مستخدمة إلى حد كبير.

واليوم بلغ إجمالي الناتج المحلي للدول الأعضاء في «منظمة شنغهاي للتعاون» حوالي ربع انتاج العالم أجمع. وهذه بالفعل مساهمة كبيرة للغاية في التنمية المستدامة العالمية من منظمة إقليمية تجاوزت للتو عتبة عشرين عامًا.

وفي عالم مليء بالتحديات والفرص الجديدة تتمتع «منظمة شنغهاي للتعاون» بآفاق ممتازة للتحول والنمو ليس فقط من خلال التجديد الكمي بل ومن خلال فتح نواقل استراتيجية جديدة هي : النقل والترابط والطاقة والأمن الغذائي والبيئي والابتكار والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر.

إن جمهورية أوزبكستان وبعد أن اضطلعت بمهمة الرئاسة المسؤولة في المنظمة اعتمدت على استراتيجية التنمية المتسارعة من خلال فتح آفاق جديدة للتعاون وإطلاق الاحتياطيات غير المستخدمة التي يمتلكها كل عضو من أعضائها.

كما أن شعارنا الآخر هو «منظمة شنغهاي للتعاون قوية إذا كان كل منا قوياً».

إن رئاسة أوزبكستان لمنظمة شنغهاي للتعاون هي استمرار منطقي للسياسة الخارجية النشطة والمفتوحة التي انتهجتها بلادنا على مدى السنوات الست الماضية. تجد هذه السياسة تجسيدًا لها أولاً وقبل كل شيء، في آسيا الوسطى - المركز الجغرافي للمنظمة حيث تجري اليوم عمليات إيجابية لا رجعة فيها لتعزيز علاقات حسن الجوار والتعاون.

إنني على ثقة تامة بأن المنظمة ستشارك بقصة نجاحها مع أفغانستان. يحتاج الشعب الأفغاني إلى دعمنا أكثر من أي وقت مضى. وواجبنا الأخلاقي هو مد يد العون له من خلال تعزيز النمو الاقتصادي للبلد واندماجه في عمليات التنمية الاقليمية والدولية.

بعد توقف وبائي استمر ثلاث سنوات تسبب في اضطراب خطير في العلاقات التجارية والاقتصادية والصناعية تحتاج دول وشعوب منظمة شنغهاي للتواصل أكثر.

إن مدينة سمرقند القديمة -لؤلؤة طريق الحرير العظيم- تستقبل قادة 14 بلدا بمقترحات ومبادرات جديدة والموجهة لخدمة مصلحة وازدهار دول المنظمة.

سمرقند كانت تاريخياً بوتقة تنصهر فيها الأفكار والمعرفة للعيش بشكل أفضل وتكون أكثر نجاحًا وأكثر سعادة. وأدرك الجميع أن الجيران الودودين هم نصف ثروتك وأنت نفسك نعمة لهم لأنك تعلم أن التعاون والتجارة والإبداع والعلم والفن وأفضل الأفكار تفعل الخير وتثري وتجمع الأمم.

إن تكامل الإنسانية وتوحيدها تجعل معظم التحديات مطلوبة ليس فقط على المستوى الملحوظ، ولكن أيضًا على المستوى العالمي.

واستنادًا إلى الخبرة المكتسبة من العمل المشترك نحن على ثقة من أن قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند سوف تكون مثالًا على إطلاق حوار شامل جديد قائم على مبادئ الاحترام المتبادل والثقة والتعاون البناء من أجل الأمن العام والازدهار.

في الواقع، تهدف «روح سمرقند» إلى استكمال «روح شنغهاي» بشكل عضوي والتي بفضلها قررت بلداننا منذ أكثر من 20 عامًا إنشاء منظمة جديدة.

ونحن على ثقة تامة من أننا سنشهد في سمرقند ظهور مرحلة جديدة في حياة منظمة شنغهاي للتعاون ومقتنعون بأن قرارات القمة ستعزز الحوار والتفاهم والتعاون إقليميا وعالميا.

شوكت ميرضيايف

رئيس جمهورية أوزبكستان