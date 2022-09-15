الشعر النبطي فقد أحد فرسانه.. عامر السحلول في ذمة الله

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غيّب الموت، الشاعر والإعلامي الكويتي عامر السحلول العازمي، أحد رواد الشعر النبطي، عقب عقود قضاها في عالم الشعر والأدب.

ونعى أبناء الشاعر الراحل والدهم بتغريدات عبر «تويتر» أعلنوا فيها أن والدهم قد فارق الحياة عقب الوعكة الصحية التي أصابته مؤخرًا، وأنه تم دفنه عقب صلاة عصر الثلاثاء في مقبرة صبحان.

وبعث وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك ببرقية تعزية إلى أسرة المغفور له بإذن الله تعالى عامر حماد عامر العازمي أحد مؤسسي ديوانية شعراء النبط معربا للأسرة الكريمة عن أحر التعازي وصادق المواساة لهذا المصاب الجلل سائلا المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء. مستذكرا بالتقدير مسيرة الفقيد الحافلة بالعطاء في إثراء المجال الثقافي والأدبي والنبطي في الوطن العزيز وإسهاماته في المحافظة عليها.

ونشر حساب ديوانية شعراء النبط، الذي يعتبر السحلول أحد أبرز منتسبيها منذ تأسيسها عام 1977، نعيًا للشاعر الراحل، ووصفه بأنه «أحد أعمدة شعراء الديوانية منذ 4 عقود، وذو إرث وتاريخ كبيرين».

