9 ملم «ATM».. اللبنانيون يسحبون أموالهم بـ«السلاح»

الاخيرة

اقتحمت مودعة أمس فرعاً لمصرف في بيروت، حيث تمكنت بعد رفعها مسدساً والتهديد بإضرام النيران، من الحصول على جزء من وديعتها، في مشهد تكرر اخيراً في لبنان.

وفي بث مباشر على صفحتها على فيسبوك، ظهرت المودعة من داخل فرع بنك لبنان والمهجر (بلوم) في السوديكو وهي تقول «أنا سالي حافظ، جئت اليوم الى بلوم بنك لآخذ وديعة أختي التي تموت في المستشفى». وتظهر امرأة أخرى في مقطع فيديو وهي تدعي الحصول على 13 ألف دولار من الوديعة بينما يحمل رجل بقربها كدسة من الدولارات.

وتعاني إحدى شقيقات حافظ من سرطان في الرأس. وكتبت في تعليق سابق على حسابها على فيسبوك أرفقته بصورة شقيقتها على سرير المستشفى «يا عمري، أعدك أنك ستسافرين وتتلقين العلاج... لو كلفني الأمر حياتي». وسكب اشخاص رافقوا سالي البنزين داخل قاعة المصرف أثناء عملية الاقتحام وتمكنوا من الخروج مع المال عبر نافذة حطمها أحد المحتجين في الخارج قبل حضور القوى الأمنية. وظهرت حافظ (28 عاماً) وهي مهندسة ديكور وهي تقف على مكتب داخل المصرف وترفع مسدساً، قالت لاحقاً إنه من البلاستيك ومن ألعاب ابن شقيقتها.

