ما الذي جرى في الكويت؟

الاخيرة

للحقيقة وللتاريخ... ما جرى للكويت خلال سنوات الهوان، التي تخلفت فيها الكويت وسرقت، هو تضاد مع كل البديهيات والمسلمات التي تبنى عليها الأمم القوية المتطورة الدائمة كحال من يريد أن يبني بيتاً قوياً من دون حديد وخرسان وخشب وأسمنت ومهندسين وعمال مهرة، وقبلهم خرائط زرقاء رسمت من عقول مهنية مختصة لا من قبل هواة وسراق لا يهتمون كثيراً ببناء البيت، بل جل غايتهم هو تحصيل المال الحرام من الصفقات المتصلة به...

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تلك الأساسات التي يقوم عليها بناء الأمم القوية المتقدمة غيبتها عن المسؤولين البطانات المستفيدة غير الصالحة، التي أضاعت خلالها الكويت، وتسببوا بسرقتها وتخلفها وجعلوا من أعدائهم الشرفاء الاكفاء أعداء للمسؤولين فتم إبعادهم وحرموا المسؤولين من لقاء المخلصين من رجال ونساء الكويت، وقربوا من هم على شاكلتهم من المتجاوزين ممن يجمعون بين الحرمنة والحمرنة، وبات البلد رهينة في أيديهم، وعزبة خاصة بهم يقتسمون موارده كما يشاؤون، فظهرت بالتبعية على السطح كل السرقات الكبرى للأموال العامة واختاروا أرذل الناس للدفاع عنهم.

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آخر محطة:

كان قطار البلد، الذي بيدهم مساره، ذاهب إلى الهاوية السحيقة، وقد تفرغت البطانات غير الصالحة لسرقة المشاريع العامة وعرقلة مشاريع القطاع الخاص وإفشالها، وأفسدوا بشكل مخيف أعمال السلطات الثلاث حتى فوجئوا بالخطوات الاصلاحية الكبرى لعهد الإصلاح القائم، ومازلنا للعلم في بداية الطريق، وسيرى الشعب الكويتي المخلص المحب لبلده ونظامه ما يسره مع كل يوم يمر وما يعوضه عن أيام النهب والاستباحة... وغداً لناظره قريب!

