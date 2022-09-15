«ديوان الخدمة» يستقبل مراجعيه في جميع المكاتب

وطن النهار

أوضح ديوان الخدمة المدنية أنه وبمجرد مباشرة رئيس ديوان الخدمة المدنية الجديد لمهام عمله ستتم مراجعة المسؤولين في مكاتبهم في جميع الأدوار».

وقال: بمجرد مباشرة رئيس ديوان الخدمة المدنية الجديد لمهام عمله سيتم مراجعة المسؤولين في مكاتبهم في جميع الأدوار وفقاً للمواعيد المحددة لاستقبال الجمهور أو بموعد مسبق، أو لحالات الضرورة التي لا تحتمل التأجيل، مشيرا الى ان ديوان الخدمة المدنية يستقبل الجمهور يوميا في صالة المراجعين، كما يتم استقبال المراجعين من قبل وكيل ديوان الخدمة المدنية بالندب كل يوم ثلاثاء من الساعة التاسعة إلى الحادية عشرة صباحاً.

