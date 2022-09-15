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وطن النهار

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تفقد النقطة الأمنية في «العبدلي»

البرجس: اليقظة والانتباه والاستعداد


في إطار جولاته التفقدية على جميع قطاعات وزارة الداخلية للاطلاع على سير العمل، والتأكد من مدى الاستعداد والجهوزية، والتواصل المستمر مع أبناء المؤسسة الأمنية، قام وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس بزيارة تفقدية إلى النقطة الأمنية في منفذ العبدلي يرافقه وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالله الرجيب، ومدير عام الإدارة العامة المركزية للعمليات العميد عبدالله العتيقي، وعدد من القيادات الأمنية والميدانية المختصة.
وفي بداية الزيارة نقل الفريق البرجس إلى رجال الأمن بالنقطة تحيات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد، واطلع على الحالة الأمنية، وآلية سير العمل الميداني، ومدى استعداد العناصر الأمنية في تأدية مهامهم المنوطة بهم.
وفي ختام زيارته شدد الفريق البرجس على ضرورة اليقظة والانتباه، والاستعداد، مشيداً بالجهود المبذولة، والإجراءات الأمنية المتبعة، موجها تعليماته بضرورة بذل المزيد من الحرص والجهد.


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