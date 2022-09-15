طارق الشيخ: الأمم المتحدة مهتمة بدور الشباب في تحقيق التنمية

وطن النهار

أكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم لدى الكويت الدكتور طارق الشيخ اهتمام المنظمة الدولية بدور الشباب الكويتيين في تحقيق التنمية المستدامة ودورهم في تنفيذ خطة ورؤية «كويت جديدة 2035».

جاء ذلك في تصريح أدلى به الشيخ لـ (كونا) بمناسبة زيارة الطلبة الجامعيين المتدربين ضمن برنامج (كونا) التدريبي السنوي السابع لتأهيل الطلبة الجامعيين إلى مقر بعثة الأمم المتحدة في الكويت. وثمّن الشيخ دور وكالة (كونا) «باعتبارها جسرا إعلاميا بين البعثة المقيمة لدى البلاد والمجتمع الكويتي وتسليطها الضوء على جهود الشباب الكويتي»، مشيدا بالتعاون البناء والمستمر بين بعثة الأمم المتحدة لدى البلاد ووكالة (كونا) وجامعة الكويت. وتضمنت زيارة الطلبة الجامعيين جولة في المقر حيث اطلعوا على مكتب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومنظمة الأمم المتحدة للهجرة ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة العمل الدولية واليونيسيف.

وكانت وكالة (كونا) دشنت البرنامج التدريبي السابع لتأهيل الطلبة الجامعيين لموسم (2022-2023) بمشاركة 18 طالبا وطالبة من جامعة الكويت في الفترة بين 21 أغسطس الماضي ويستمر حتى 24 سبتمبر الحالي ويهدف البرنامج إلى تدريب الطلبة مختلف الفنون الصحافية.

