اللواء الطريجي: الكويت واليابان علاقات متميزة وسياسة داعمة للسلام

وطن النهار

أكد رئيس هيئة التعليم العسكري بوزارة الدفاع اللواء الركن فهد الطريجي أن الكويت واليابان تتمتعان بعلاقات صداقة متميزة على مدار أكثر من 6 عقود، موضحا أن أهم ما يميز كلا البلدين هو اتباعهما سياسة السلام الاستباقية في منطقتي آسيا والشرق الأوسط.

وأضاف في كلمته التي ألقاها خلال الحفل الذي أقامته السفارة اليابانية بمناسبة الذكرى الـ 68 لتأسيس قوات الدفاع الذاتي الياباني - في عام 1991، ان اليابان أكدت على هذه الصداقة فقد كانت عضواً بارزاً في التحالف الدولي أثناء عملية تحرير الكويت. وقدمت دعماً كبيراً لمهام استعادة السلام في منطقة الخليج العربي من خلال مساهمتها الفاعلة في نقل السلع والمواد الأساسية وتطهير مياه الخليج العربي من الألغام البحرية بالإضافة إلى الخدمات الطبية. ولن ينسى الشعب الكويتي موقف اليابان ودعمها الكبير في ساعة الحاجة.

وأشار إلى أنه في الوقت الذي تسعى فيه الكويت واليابان إلى الحفاظ على أمن شعبيهما وسيادتهما على أراضيهما ولديهما الكثير من القواسم المشتركة بوصفهما دولتين ساعيتين إلى السلام، فإنهما بنفس الوقت تعتزان بنفس المبادئ الدفاعية القائمة على الردع والتعاون الدولي، وترتكز قواتهما على أسس دفاعية بحتة.

ومن جهته قال سفير اليابان لدى البلاد مورينو ياسوناري تتمتع اليابان والكويت بروابط صداقة ممتدة تقوم على الوقوف إلى جانب بعضهما البعض. وتقدر اليابان بصدق، ولن تنسى أبدا، الدعم الهائل الذي قدمته الكويت لليابان عندما ضربها الزلزال الكبير والتسونامي في عام 2011.

وأضاف الكويت، بوصفها لاعباً أساسياً من أجل الاستقرار في الشرق الأوسط، هي شريك بالغ الأهمية في تحقيق السلم والأمن. نشعر بالفخر للإنجاز والنجاح الذي قامت به قوات الدفاع الذاتي اليابانية في المهام الإنسانية والمساعدة في مجال إعادة الإعمار في العراق في الفترة بين 2004 إلى 2008 بدعم كبير من الكويت.

