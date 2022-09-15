السفير البولندي: الحرب شر كبير وآثارها آلام وخسائر

وطن النهار

افتتح السفير البولندي لدى الكويت بافيل ليهوفيتش معرضا فنيا لتخليد شعور الأطفال حول العالم في حال وقوع الحرب في بلادهم واحتلالها، ومنهم ما حدث قبل 70 عاما في بولندا وقبل 30 سنة في الكويت وما يحدث الآن في أوكرانيا.

وأضاف ان الأطفال في جميع الدول تشعر بنفس الشعور ولسان حالهم يقول نحن لا نريد الحرب، لافتا إلى ان هذا المعرض يحتوي صورا رسمها الأطفال للتعبير عما يشعرون به خلال الحرب قبل 70 عاما في بولندا وهي مشابهة لما يرسمه أطفال أوكرانيا اليوم.

وأكد أن الحرب تبدو دائمًا كما هي من خلال عيون الأطفال بغض النظر عن المكان والزمان، فهي شر كبير، والطفل دائما ضحية له، لافتا إلى ان التشابه بين الرسوم التاريخية والرسومات الحالية لافت للنظر، أطفال يرسمون دبابات، طائرات تسقط قنابل، حرائق، وانفجارات. يرسمون الجرحى والقتلى والمنازل المدمرة والقبور يرسمون أنفسهم وعائلاتهم، يرسمون الإخلاء والهرب. لكنهم أيضًا يجلبون الأمل وأحلامهم للمستقبل. من خلال تجميع الصور والكلمات معًا في مجموعات.

وقال انه تم إنشاء مشروع «أمي، أرى الحرب» لإظهار الحرب من خلال عيون أطفال أوكرانيا ومرة أخرى للفت الانتباه من المجتمع الدولي إلى الغزو الوحشي للمحتل الروسي، مضيفا ان مشروع «أمي، أرى الحرب» جمع أكثر من 10000 رسم للأطفال حول الحرب والسلام في أوكرانيا.

بدوره، أكد السفير الأوكراني لدى البلاد د. أوليكساندر بالانوتسا ان معرض اليوم حول حدث مهم ضمن الأسبوع الأوكراني، لافتا إلى ان السفارة البولندية تساند أوكرانيا على الدوام وهي تستضيف معرضا للصور البولندية والأوكرانية تحت عنوان «أمي لا أريد الحرب».

وأضاف ان هناك تشابهاً فيما رسمه الأطفال البولنديون والأوكرانيون وهو يدل على شعورهم برفضهم الحرب وللتأكيد على استتباب الأمن والسلام في العالم. وذكر انه خلال اليومين الماضيين تمكنت القوات الأوكرانية من صد الهجمات الروسية واستعادة نحو 60 في المئة من المناطق المحتلة ونأمل أن تكون هذه البداية ان شاء الله.

