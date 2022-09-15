المشطوبون: سنعود للمشاركة في الانتخابات

وطن النهار

أقام مرشح الدائرة الرابعة المشطوب مساعد القريفة مؤتمرا صحافيا بشأن شطب عدد من المرشحين من الانتخابات على خلفية اعادة خطاب كفى عبثا.

وقال القريفة ان قرار الشطب هو تعد وتطاول على حق الناخب الدستوري قبل أن يكون تعدياً على حقنا في الترشح، حيث تم تطبيق قانون عزل المسيء بأثر رجعي. واضاف القريفة ان قانون عزل المسيء يعتبر قانوناً سياسياً والمجلس الذي اقره فاسد وكل المجالس السابقة تتحمل المسؤولية في عدم تعديل هذا القانون، لافتا الى ان هذا القانون أباد طبقة سياسية مصلحة كاملة والتي دفعت اثماناً باهظة وسجنت وهجرت حيث تم حرمانها من حقها في الانتخاب والترشح.

وأكد القريفة اننا لا نريد الا التقدم للكويت في جميع المجالات وتعديل اوضاع البلد التي تتراجع على كل المستويات، ونحن لم ندفع اثماناً في المراحل السابقة الا لمصلحة البلد فقط ولا نهدف الى شيء آخر، لذلك يجب طي صفحة الماضي Z نبدأ صفحة جديدة تستوعب التغيير. ودعا القريفة الحكومة الى استثمار هذا التفاعل الشعبي مع القرارات الاصلاحية التي اتخذتها والتفاؤل في وجود هذه الحكومة وان يتم استغلال كل ذلك لمصلحة الوطن ونحن والله العظيم دعاة اصلاح.

من جهته، قال مرشح الدائرة الخامسة عبدالله البرغش ان قانون المسيء لا يطبق بأثر رجعي فكيف يتم شطبنا وفق هذا القانون وهذه هي احكام المحكمة التي اكدت ان مدة رد الاعتبار هي ثلاث سنوات وبعدها يكون الحكم وكأنه لم يكن، بالاضافة الى قرار هيئة الفتوى والتشريع الذي يؤكد حقنا بالترشح.

واضاف البرغش اننا سنذهب الى ساحات القضاء وان شاء الله يتم انصافنا، واسأل الله ان تكون هذه القضية هي اخر القضايا وإلا فإنني لن اسكت ابدا.

من جانبه، قال مرشح الدائرة الخامسة د. خالد شخير اننا وجدنا تضامنا شعبيا كبيرا معنا مع انهم لا يعرفون انه قد تم شطبنا بقرار من دون سبب حيث لم يذكر اي شيء في القرار سوى جملة انني لا استطيع المشاركة في الانتخابات فقط.

وكشف شخير عن خيار الذهاب الى المحكمة ونحن واثقون من سلامة وضعنا القانوني، خاصة في وجود تأخير في اعلامنا بالشطب بعد سبعة ايام من تاريخ اتخاذ القرار وان شاء الله سنعود للمشاركة في الانتخابات وانا واثق من ذلك.

بدوره، قال مرشح الدائرة الرابعة انور الفكر: ان رئيس الحكومة اذا جاء غدا سواء كنت انا في البرلمان ام لا وحصل انجاز لقمت تصفيقا لك امام اهل الكويت ولدافعت عن سياساتك كلها، ولذلك لن نمكن الفاسدين من العودة الى الاضواء مرة اخرى وسنتسامى على جروحنا ونترفع عن صغائر الامور ونذهب الى المحكمة وننتظر قرارها.

