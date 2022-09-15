الضاحي: أدعو المرشحين إلى الاهتمام بملف التعليم

وطن النهار

قال رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أ. فيصل محمد الضاحي أن السباق الانتخابي بين المرشحين للوصول إلى مجلس الأمة يشهد سجالا بينهم وكل منهم يسعى بشتى الطرق للوصول إلى الناخبين في دائرته وهذا حق مكفول للجميع، متمنيا أن يكون الاختيار للأصلح منهم على أساس الكفاءة والأمانة وبعيدا عن القبلية والطائفية ليكون مجلس الأمة القادم قادرا على حل القضايا العالقة والتي يتطلع إليها أبناء الكويت. وأشار الضاحي إلى أنه اطلع على البرنامج الانتخابي لعدد من المرشحين ولم يجد ضمن هذه البرامج الانتخابية أي اهتمام أو تطرق للملف التعليمي رغم أهميته في بناء الأمم وتقدمها وعلى الرغم من تراجع التعليم ومخرجاته في الفترة الأخيرة.