المنفوحي: ساعات العمل حتى الساعة 12 ليلاً

وطن النهار

أصدر مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي قراراً بتحديد مواقيت عمل المحال التجارية الواقعة في مناطق السكن الخاص في مختلف محافظات الكويت حتى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل كحد أقصى.

وأوضح المنفوحي فى تصريح صحافي أنه تحدد أوقات عمل المحال التجارية الواقعة في السكن الخاص و يسري هـذا القرار على جميـع المحال التجاريـة في مناطق السكن الخـاص بمـا فيهـا المحال الموجـودة فـي العقارات السكنية وأفرع الجمعيات التعاونية ومحطـات النقـل الـعـام والبلوكات التجارية وغيرها من المحال الأخرى عدا الاسواق المركزية التابعة للجمعيات التعاونية والصيدليات، علـى أن يسمح للمحـال التي لـهـا أكـثـر مـن واجهـة ولـهـا باب خـدمـة منفصل بتوصيل الطلبات فقـط دون البيع المباشـر أو التوصـيل فـي حدود الموقـع (خاصـة مواقـف السيارات) مع غلق جميع الأبواب الرئيسية.

وقال المنفوحي في حالـة طلب الحصول على أي استثناء لبعض الأنشطة فإنه يتعين الحصـول على موافقة وزارة الداخلية، داعيا الجهات والقطاعات المعنيـة العمـل بمـا جـاء بهذا القرار اعتباراً مـن تـاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويلغى كل ما يخالفه من قرارات سابقة.

