قياديو «التربية» تفقَّدوا مدارس الأحمدي

وطن النهار

تفقد عدد من قياديي وزارة التربية مدارس منطقة الأحمدي التعليمية للاطلاع على جهوزيتها من حيث توفير عمالة النظافة والحراسة والاطمئنان على جهوزية التكييف في الفصول وغرف المعلمين والشؤون الإدارية إضافة إلى الاطمئنان على توفير الأثاث وصلاحيته للاستخدام من قبل الطلبة والمعلمين وذلك ضمن جهود الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2022/2023.

وتضمنت الجولة وكيل وزارة التربية المساعد للقطاع المالي يوسف النجار ووكيلة الشؤون الإدارية رجاء بوعركي والوكيل المساعد لقطاع المنشآت بالتكليف سعد المطيري.

واكدت المصادر لـ«النهار» أن الوكلاء اطلعوا على سير أعمال النظافة والتكييف إضافة إلى رصد الملاحظات وإعطاء تعليمات بسرعة التوجه لإنجازها من قبل المختصين.

وأشارت المصادر إلى أن أعمال النظافة والصيانة تمت بشكل جيد في مدارس إلا أن بعض المدارس توجد بها بعض الملاحظات بالنسبة للتكييف ومازال العمل جارياً فيها، منوهة إلى أن الوكلاء أكدوا على ضرورة توفير حارسين في كل مدرسة لتوفير الأمن والسلامة لكل العاملين فيها.

وأشارت إلى أن الجولات التفقدية مستمرة خلال الأيام المقبلة لحين توفير كل الاستعدادات بالشكل الأمثل من أعمال النظافة وصيانة التكييف والحراسة.

