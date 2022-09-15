الأصفر: بسط الأمن ومكافحة ترويع المواطنين

وطن النهار

لفت محافظ حولي علي الأصفر إلى أن بعض مناطق المحافظة تعاني من زيادة كبيرة في عدد القاطنين الأمر الذي يجعل طرقها مزدحمة أغلب أوقات العمل، مشيراً إلى تواجد تجمعات للأجرة الجوالة بين مناطق السكن الخاص والتي أصبحت لا تحتمل بالإضافة إلى انتشار آفة المخدرات على مستويات كبيرة الأمر الذي يحتم رفع التأهب الأمني والانتشار داخل المناطق السكنية، مشدداً على عدم التهاون مع كل من يسعى لمخالفة القانون وتقويض الأمن.

وخلال استقباله مدير أمن محافظة حولي بالإنابة العميد زياد الخطيب، ومدير مباحث حولي العميد فهد البدر، ومدير المرور محافظة حولي العميد مبارك الهاجري ومدير النجدة المحافظة العقيد راشد الهاجري في ديوان عام المحافظة أمس، شدد الأصفر على أهمية تطبيق توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد في بسط الأمن ومكافحة كل ما من شأنه ترويع المواطنين.

وتوجه محافظ حولي بالشكر لرجال الأمن ومنتسبي وزارة الداخلية على تطبيقهم للقانون وحفظ الأمن.

