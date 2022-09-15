«الإطفاء»: دورات ترقي ضباط الصف مشروطة بـ 15 سنة خدمة

وطن النهار

فندت قوة الإطفاء العام ما يتم تداوله عن أعضائها الحاصلين على شهادات جامعية من دون سلوك طريق البعثات والاجازات الدراسية.

وقالت منذ عام 2013 صدر القرار التنظيمي رقم (744 لسنة 2013) لبتنظيم الدورات التدريبية التخصصية قصر الالتحاق بها على ضباط الصف الجامعيين الحاصلين على شهاداتهم الدراسية الجامعية بسلوك طريق البعثات والاجازات الدراسية تخصص ( هندسة إطفاء - علوم إطفاء - إدارة أزمات وكوارت)

وأضافت: صدرت عدة أحكام قضائية نهائية باتة تؤكد عدم أحقية ضباط صف الإطفاء الحاصلين على شهادات جامعية دون اجازات دراسية في الالتحاق بدورة ضابط إطفاء سواء في ظل أحكام القانون رقم (36 لسنة 82) الملغى أو في ظل أحكام القانون رقم (13 لسنة 2020) الجديد والقانون رقم (23 لسنة 68) بشأن نظام قوة الشرطة والذي بموجبه تم توحيد أحكام الترقيات لكل من أعضاء قوة الشرطة وأعضاء قوة الإطفاء حيث اشترط على وكيل الوزارة وضع ضوابط تنظيمية لدورات الترقية وهو ما تم من خلال اصدار لائحة تنظيمية اشترطت فيمن يتم ترقيته ان يكون حاصلاً على شهادته الجامعية بسلوك طريق البعثات والاجازات الدراسية.

وأوضحت أنه صدر أخيراً حكم لمحكمة التمييز يؤكد عدم أحقية أحد أعضاء قوة الإطفاء في معادلة شهادته الجامعية الحاصل عليها دون اجازة دراسية لعدم الحصول على الموافقة المسبقة من قبل وزارة التعليم العالي ومخالفته أوامر جهة عمله بعدم الالتحاق بالدراسة دون سلوك طريق الاجازات الدراسية.

ومضت تقول إن قوة الإطفاء مستمرة وبشكل بدوري في إقامة الدورات التدريبية المقررة للترقية إلي رتبة ملازم إطفاء لضباط الصف الذين قضوا في الخدمة خمسة عشر عاماً منها أربع سنوات في رتبة وكيل أول ضابط وفق أحكام القانون حرصاً منها على تحقيق المواءمة فيما بين مصلحة العمل من جهة ومصلحة أبنائها من جهة أخرى.

