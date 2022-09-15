تجمع العاملين بـ «الكهرباء» حدد 19 الحالي موعداً للاعتصام

وطن النهار

ضرب تجمع العاملين في وزارة الكهرباء والماء الاثنين المقبل موعدا للمطالبة بحقوق ومنها «مكافأة العيار» وبدل السهر والأعمال الشاقة وبدل الخطر والتلوث وبدل الشاشة وبدل طبيعة عمل الإداريين.

وأعلن التجمع عبر بيان له « انه بعد الاعتصام الحاشد لتجمع العاملين والذي انتهى باجتماع وفد من المعتصمين مع الوزير تم فيه إبلاغه مجددا بكامل مطالبنا ومطالبته برقرارها وعدم التعذر بأي جهة اخرى وبيان الاخطاء في المراسلات بين الوزارة والجهات المعنية حيث طلب الوزير من وفد المعتصمين اعطاءه فرصة للتواصل مع الوزراء المعنيين عن الجهات التي تدعي الوزارة انها سبب تعطيل ورفض كتب صرف البدلات وحقوق الموظفين، وزاد: ان المهلة انتهت مع عدم تحرك الوزير لانصاف الموظفين وتنصل الوزير من جميع الوعود التي وعد بها وهذا اخلال واضح من الوزير بمسؤولياته واهمال خطير منه ومن وكيل الوزارة إذ لم يقوما بمراسلة الجهات المعنية بالشكل الصحيح بل كانت الكتب توجه لجهات غير ذي اختصاص بطريقة عبثية وبشكل يثير الريبة لمماطلة الموظفين واضاعة حقوق الكوادر الوطنية، ناهيك عن الكتب التي قد تم تسريبها من مكتب الوزير ونسبها بتصريح غير صحيح من وكيل الوزارة لفئة مبطلة بحكم محكمة بشكل ينافي اخلاقيات العمل كافة وذلك عبر حساب الوزارة الرسمي».

