«نزاهة» أحالت إشرافياً في الأشغال إلى النيابة بـ«الرشوة»

وطن النهار

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» إحالة إشرافي في وزارة الأشغال العامة وآخر إلى النيابة العامة، بتهم ارتكاب جريمة الرشوة، وذلك بعد التحقيق وجمع الاستدلالات. وقالت في بيان صحافي إن ذلك يأتي إعمالاً للمادة «35» من القانون في شأن تعديل بعض أحكام قانون الجزاء وجريمة التربح والإضرار العمدي وغير العمدي بالمال العام في شأن حماية الأموال العامة وقانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد رقم 2 لسنة 2016. وأكدت نزاهة «عزمها مواصلة الجهود والإجراءات في شأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية مكتملة الشروط التي ترد اليها».