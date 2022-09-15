«الصحة»: تعاقدنا لتوريد «الروكسنين» أقل %56 عن القطاع الخاص

وطن النهار

توضيحاً لما يتم تداوله بشأن أسعار توريد دواء الروكسنين Roxonin 60mg ل‍وزارة الصحة، وإعلاء لمبدأ الشفافية، وإنصافاً لجهود العاملين في الوزارة، أوضحت وزارة الصحة: أن كمية العقد للصنف المذكور «10 ملايين حبة»، وليس 10 آلاف حبة، مشيرة إلى أن سعر عبوة التوريد 40 حبة للوزارة 2.3 دينار، بسعر 0.057 فلسا للحبة، مستطردة سعر ذات الصنف بالقطاع الخاص للعبوة 20 حبة 2.6 دينار بسعر 0.130 فلسا للحبة. ووفقا للبيانات السابقة، فإن سعر تعاقد الوزارة من ذات الصنف أقل بواقع 0.0725 فلس للحبة عن القطاع الخاص، أي أن سعر تعاقد الوزارة للصنف المذكور أقل بنسبة 56 ? من سعر القطاع الخاص.