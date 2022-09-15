سمو الأمير يعود إلى أرض الوطن

وطن النهار

بحفظ الله ورعايته عاد صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد إلى أرض الوطن مساء أمس وذلك بعد زيارة خاصة إلى الجمهورية الإيطالية الصديقة.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه على أرض المطار سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ ناصر المحمد، وسمو الشيخ صباح الخالد ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزيرالدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد وكبار المسؤولين بالدولة. رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.

الى ذلك بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى رودريغو تشافيز روبلز رئيس جمهورية كوستاريكا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية كوستاريكا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

وبعث سموه ببرقية تهنئة إلى نجيب بوكيلي رئيس جمهورية السلفادور الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية السلفادور وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

