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سفير الكويت في لندن سجل تعزية بوفاة الملكة إليزابيث


شارك سفير الكويت لدى المملكة المتحدة بدر العوضي أمس الثلاثاء بتسجيل تعزية السفارة في وفاة صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية وذلك في المراسم المقامة في «قصر لانكستر» في العاصمة البريطانية لندن. وجاءت مشاركة السفير العوضي بناء على دعوة من وزارة الخارجية البريطانية لمشاركة البعثات الدبلوماسية في تقديم واجب العزاء في وفاة جلالة الملكة إليزابيث الثانية . وسجل السفير العوضي في كتاب التعزية المفتوح في القصر لتلقي رسائل التعازي كلمة جدد فيها الاعتزاز بالعلاقة الوطيدة التي جمعت أصحاب السمو حكام دولة الكويت مع جلالة الملكة إليزابيث الثانية على مدى السبعة عقود الماضية.


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