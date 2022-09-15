ضمن فعاليات «الأسد المتأهب 2022» الشريعان ألقى محاضرة حول الدفاع الجوي

وطن النهار

ضمن فعاليات تمرين «الأسد المتأهب 2022» المنعقد حالياً في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أقيمت أمس ندوة كبار القادة العسكريين، بمشاركة قيادات عسكرية من كبار الضباط القادة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من الدول العربية والقيادة المركزية الأميركية ومحاضرين من جهات مدنية مختلفة.

وقد قدم العميد الركن خالد الشريعان من الوفد الكويتي المشارك في الندوة محاضرة بعنوان «الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل».

يذكر أن تمرين «الأسد المتأهب 2022» بدأت فعالياته الأسبوع الماضي في المملكة الأردنية الهاشمية، بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

