العمر سفيراً للكويت لدى تونس والخرافي في إسبانيا

وطن النهار

قدم السفير منصور خالد العمر نسخة من اوراق اعتماده سفيرا لدولة الكويت في تونس الى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي. وقالت السفارة الكويتية بتونس في بيان: ان السفير العمر نقل تحيات القيادة الكويتية الى الرئيس التونسي قيس سعيد مؤكدا حرص الكويت على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين. من جهة ثانية قدم سفير الكويت لدى إسبانيا خليفة الخرافي نسخة من أوراق اعتماده للمدير العام لمراسم شؤون السفارات والأوسمة ومقدمة السفراء ماريا سيباستيان دي إيريثي غارثيا. ونقل السفير الخرافي تحيات وزير الخارجية الشيخ د. أحمد ناصر المحمد الصباح وتمنياته للشعب الإسباني بالتقدم والازدهار فيما تمنت غارثيا للكويت المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة. كما تبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك فيما تطرقا أيضا لسبل تعميق العلاقات الثنائية وتوثيقها في شتى المجالات بما يخدم مصالح شعبي البلدين الصديقين في لقاء حضره السكرتير الأول محمد الشحومي.

