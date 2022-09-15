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«نزاهة» تحيل إشرافياً في «الأشغال» إلى النيابة بتهمة الرشوة

فايز الزعل
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الخميس 15 سبتمبر 2022

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة إحالة إشرافي في وزارة الأشغال وآخر إلى النيابة العامة، بتهمة ارتكاب جريمة الرشوة، وذلك بعد التحقيق وجمع الاستدلالات. وأكدت نزاهة عزمها مواصلة الجهود والإجراءات في شأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية مكتملة الشروط التي ترد اليها. وقالت إنها تثمن دائما دور المبلغين في مساعدة الهيئة للوصول الى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد وانها ملتزمة في نفس الوقت بتوفير اقصى درجات الحماية والسرية اللازمة التي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.


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