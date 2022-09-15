لونُ المرشحين

آراء

تتصف الحرباء بأنها تبدل لون جلدها على حسب لون الأرض التي تلامسها خوفاً من أن يفترسها حيوانٌ آخر، فالله سبحانه وتعالى أعطاها هذه الميزة في جسدها لتستطيع حماية نفسها، وهذه مقدمة يجب أن تكون بمخيلتك لتصور المشهد القائم في انتخابات مجلس الأمة 2022 كما وقع في مخيلتي عندما استمعت الى خطابات بعض من المرشحين الذين يصدحون بثبات موقفهم ومبادئهم وهم بالفعل ظاهرياً وليس خفية يخافون من ظلهم عندما يواجه مصالحهم.

بعض من المرشحين الآن ينادون باللحمة الوطنية، وأن جميع فئات المجتمع وطوائفه على رأس الكرامة والعزة، وهم في السابق لظرفٍ معين إقليمي كانوا أداةً لتمزيق المجتمع الكويتي بخطابات رنانة، وهو الجمهور عينه صفق في الخطابين.

جميلٌ أن يكون الإنسان ثابتاً على رأيه ومواقفه وإن كانت لا تعجبك وتراها خاطئة ولكنك تستطيع أن تناقشه عقلاً ومنطقاً، أما الذي يتبدل مع تبدل الوضع المحلي الكويتي أو مع الوضع الإقليمي والعالمي وميزان القوى والسيطرة، فيقف تارةً مع هذه الجهة وأخرى مع تلك لا يستحق أن يمثل الأمة، لأنه يمثل هواه ومصلحته ديناره ومنصبه، فمتى ما كانت مصلحته أن يقول قولاً حسناً مثل الجميع على رأسي وأتشرف بالجميع، سوف يأتي اليوم وأتى سابقاً نتيجة ظروف معينة قال ويعيد قولها هذه الفئة هي عميلة وتلك هي كلاب و هذه خائنة ويجب أن تدعس، وغيرها من ألفاظ لا تمت إلى مطالبته بالوحدة الوطنية وأهمية وحدتها.

كنا ومازلنا نطالب الجميع بالوحدة الوطنية وحماية حقوق المواطن لا من أجل مصلحة طائفة أو فئة بعينها، لأنه أسهل ما يمكن هو الدمار وأصعبه هو الإصلاح، بل نطالب بالوحدة الوطنية لأنها مصلحة وطن كامل بشعبه، بوعي يحكم قولنا وفعلنا، بإرادة تقف أمام أطماع الدول المستكبرة والمهيمنة التي لا تريد ببلادنا الإسلامية أن تكون لها قائمة وكلمة وقوة.

وعلى منطق الحرباء وتلون جلدها فلنعلم جيداً ممن المرشحين لانتخابات مجلس الأمة حرباء تتبدل مواقفه ومبادئه مع ميل مصالحه وأهدافه، فمصلحة الوطن أهم بكثير من لون الحرباء اذا انسجم اليوم مع رؤياي وغداً يضربها بعرض الحائط.

