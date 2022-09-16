سمو الأمير هنَّأ هندوراس وغواتيمالا ونيكاراغوا بالأعياد الوطنية

وطن النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيسة زيمورا كاسترو رئيسة هندوراس الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها متمنيا لها موفور الصحة والعافية وهندوراس وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. وبعث صاحب السمو ببرقية تهنئة إلى الرئيس أليخاندرو جياماتي رئيس غواتيمالا الصديقة عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا له موفور الصحة والعافية ولجمهورية غواتيمالا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. وبعث صاحب السمو ببرقية تهنئة إلى الرئيس دانييل أورتيغا رئيس نيكاراغوا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا له موفور الصحة والعافية ولجمهورية نيكاراغوا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.