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وطن النهار

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وزير الخارجية هنَّأ كوروشي برئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة

الناصر معزِّيا: الملكة الراحلة عززت العلاقات الكويتية - البريطانية


اجتمع وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة الحالية تشابا كوروشي على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك.
وجدد وزير الخارجية تهنئة الكويت لتشابا كوروشي لانتخابه رئيسا للجمعية العامة للدورة الحالية.
واعرب عن دعم الكويت لأعمال الجمعية العامة في دورتها الحالية متطلعا إلى استمرار التعاون الوثيق بين الكويت ومنظمة الأمم المتحدة. إلى ذلك قدم وزير الخارجية الشيخ د. أحمد ناصر المحمد الصباح واجب العزاء والمواساة باسم قيادة وحكومة وشعب الكويت في وفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية وذلك بكلمات خطها في سجل التعازي للوفد الدائم للمملكة المتحدة بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك مؤكدا على دور الملكة إليزابيث المحوري والأساسي في تعزيز العلاقات التاريخية الراسخة بين الكويت والمملكة المتحدة.
وجدد الشيخ أحمد الناصر التعازي للعائلة المالكة في بريطانيا ولحكومة وشعب المملكة المتحدة.


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