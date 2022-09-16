السفيرة البريطانية: متيقنة من قيام الملك تشارلز بزيارة الكويت

وطن النهار

قالت السفيرة البريطانية لدى البلاد بليندا لويس خلال حفل موسيقي لتأبين الملكة إليزابيث الثانية ان الملكة إليزابيث كانت رمزا عالميا فريدا وكانت محبتها الجمة للموسيقى سببا رئيسيا في أن نفكر في فكرة خارج الصندوق لنهديها إلى روحها من خلال هذا الحفل.

وردا على سؤال حول كيفية تحقيق التوازن بين الأحزان لوفاة الملكة والاحتفال بالملك الجديد قالت لدينا مقولة تاريخية قديمة جدا تقول «مات الملك عاش الملك» ففي اللحظة التي توفيت فيها الملكة أصبح فيها ولي العهد ملكا دون سؤال أو نقاش وبمنتهى السلاسة فالجميع يعرف كيف تسير الأمور، ولذلك الشعب البريطاني حزن جدا لوفاة الملكة، وفي نفس الوقت سيستطيع التعبير عن ترحيبه بالملك الجديد ريتشار الثالث والذي سيكون تتويجه الشيء الأهم.

وثمنت لويس تعاطف وتفاعل أسرة الحكم والحكومة والشعب الكويتي مع وفاة الملكة إليزابيث الثانية،موضحة انها كانت محاطة بالمشاعر الطيبة، حيث تلقت الكثير من رسائل و الاتصالات التعزية في الملكة الراحلة، كما أتى الكثيرون إلى منزلها للكتابة في سجل العزاء.

وردا على سؤال حول رؤيتها لمستقبل العلاقات بين البلدين تحت قيادة الملك الجديد قالت إن اسرتي الحكم في البلدين تتمتعان بعلاقات قوية جدا والعلاقات الثنائية تتطور بصفة مستمرة، موضحة أن الملك تشارلز الثالث زار الكويت من قبل، وانا على يقين انه سيعود إلى زيارة المنطقة، خصوصا الكويت والتي تربطنا معها علاقات شراكة استراتيجية و روابط قوية في مختلف المجالات.

وبدوره قال، السفير الاوكراني لدى البلاد اوليكسندر بالونتسا أتوجه بالشكر إلى السفيرة البريطانية بليندا لويس على جهودها لإقامة هذه الفعالية، والتي كانت ستلغى بسبب وفاة جلالة الملكة إليزابيث الثانية، ولكن السفيرة اكدت أهمية ان تساندنا في الاحتفال بعيدنا الوطني، ولذلك غيرنا من طبيعة الحفل وان نهديه بموسيقاه و وفنونه الملكة الراحلة.

وعن آخر المستجدات في أوكرانيا قال: الجيش الاوكراني أظهر قدرة فائقة ليس فقط على صعيد الدفاع والردع ولكن أيضا إجبار القوات المحتلة على التراجع.

وتوجه بالشكر إلى الكويت اميرا وحكومة وشعبا على دعمهم لأوكرانيا خلال الـ 6 أشهر الأخيرة.

