سمو الأمير: تحقيق الأهداف التنموية وتعزيز مكانة الوطن ورفع شأنه

الأولى

بعث سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برسالة شكر جوابية لأخيه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ضمنها سموه خالص شكره وتقديره على ما عبر عنه سمو ولي العهد من فيض المشاعر الأخوية الطيبة ومن صادق الدعاء بمناسبة عودة سموه إلى أرض الوطن العزيز بعد زيارة خاصة إلى الجمهورية الإيطالية الصديقة.

وسأل سموه المولى - تعالى - أن يحفظ الوطن الغالي ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء ويسدد خطى الجميع لخدمة الوطن الحبيب وتحقيق الأهداف التنموية والرؤى الطموحة التي تسهم في رقيه وتقدمه وازدهاره وتعزيز مكانته ورفعة شأنه وأن يمتع سمو ولي العهد بوافر الصحة وتمام العافية.

وكان سمو أمير البلاد تلقى رسالة تهنئة من أخيه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر بمناسبة عودة سموه إلى أرض الوطن العزيز بعد زيارة خاصة إلى الجمهورية الإيطالية الصديقة قال فيها: يسرني أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم -حفظكم الله ورعاكم- أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عودتكم الميمونة إلى أرض الوطن العزيز برعاية من الله وفضله بعد قضاء إجازة خاصة.

كما يسعدني أن أعرب لسموكم -حفظكم الله ورعاكم- عن بالغ سرورنا وخالص دعواتنا وتمنياتنا لكم بدوام الصحة والعافية كما نسأله -تعالى- أن يحيط سموكم بكريم عنايته وعظيم رعايته لاستكمال مسيرة الخير والتنمية وأن يديم على وطننا العزيز الأمن والاستقرار ويحقق له المزيد من التقدم والرخاء في ظل قيادة سموكم الرشيدة حفظكم الله ورعاكم.