رئيس الوزراء بالإنابة: تصدوا لمهربي الممنوعات

الأولى

أكد رئيس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد اهمية التأكد من سلامة الإجراءات والطرق المتبعة في تفتيش الحاويات من اجل منع تهريب الممنوعات.

ودعا الى تضافر كل الجهود ومواصلة التعاون بين جميع الجهات بما يحقق الأهداف المنشودة في التصدي للمهربين وتجفيف منابع التهريب التي تستهدف إغراق البلاد بالممنوعات والإضرار بأمن وسلامة الوطن.

جاء ذلك وفق بيان صحافي للادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني خلال قيام الخالد بتفقد ميناء الدوحة وتأكيده أهمية الدور الذي يؤديه العاملون في الميناء بالتعاون مع الجهات المعنية، وقال الخالد إن هدف الزيارة هو تعزيز الثقة في العاملين على التصدي لآفة المخدرات.