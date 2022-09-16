طفرات سياحية في المنطقة.. والكويت خارج السرب

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دخلت المنطقة الخليجية في تنافس محمود لتحقيق طفرة سياحية تنعش اقتصاداتها وتقلل من اعتمادها على النفط، ونجحت السعودية والإمارات في تحقيق قفزات هائلة في هذا الصدد، بينما ظلت الكويت متأخرة في هذا المجال لأسباب متعددة، ما دفع الكويتيين أنفسهم الى البحث عن السياحة في دول مجاورة.

هذه الدول المجاورة استعدت على سبيل المثال بطرق مبتكرة لجذب سياح كأس العالم المتوقع أن يكونوا بالملايين، أما نحن في الكويت فلا خطط للاستفادة من هذا الحدث العالمي وكأننا خارج السرب.

فمنذ بضعة أيام أعلن نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد بن راشد، أن إيرادات قطاع السياحة تجاوزت (5.17 مليارات دولار) خلال النصف الأول من 2022، موضحاً أن إجمالي عدد نزلاء الفنادق بلغ 12 مليونا بنسبة نمو 42 % خلال النصف الأول من العام الحالي، متوقعاً انتعاشة سياحية قوية مع موسم الشتاء المقبل.

وتابع: مؤشراتنا التنموية حققت المركز الأول عالمياً في 156 مؤشراً مقارنة بـ121 مؤشراً قبل الجائحة.

فيما تتطلع السعودية إلى زيادة عدد زائريها من السياح الأجانب بثلاثة أضعاف خلال العام الحالي 2022، كما تجري هيئة السياحة والترفيه جولات ترويجية مكثفة لتحقيق هذا الهدف.

ووضعت المملكة هدفاً سياحياً للعام الحالي2022، وهو تسجيل 12 مليون زيارة مقابل أربعة ملايين زيارة في 2021.

وتسعى السعودية الى تغيير المشهد السياحي عالمياً، باستقبال 100 مليون سائح بحلول 2030.

وتحقق السياحة في السعودية قفزات متتالية في الايرادات، وتأتي الأرقام السعودية مع إجراءات وتغييرات هيكلية في خريطة الترفيه والسياحة في البلاد، حيث شهدت السعودية خلال موسم الصيف، جملة مواسم سياحية مبهرة.

وفي اطار متصل يعتزم صندوق الاستثمارات العامة السعودي، استثمار 1.554 مليار ريال في شركة محلية تعمل في مجال السياحة والسفر، في مسعى لمواصلة تنويع محفظته الاستثمارية.

وأعلنت مجموعة سيرا القابضة المدرجة في سوق الأسهم السعودية، عن إبرام وثيقة شروط غير ملزمة مع صندوق الاستثمارات العامة، بشأن استثمار الصندوق المقترح في شركة المسافر للسياحة والسفر المملوكة بالكامل لـسيرا.