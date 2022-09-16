الحكومة تواجه الهدر بالرقابة الإلكترونية

الأولى

قالت مصادر لـ «النهار»: إن الحكومة ستتمكن من محاصرة الهدر وتحقيق وفر لافت في الانفاق، من خلال مراقبة الصرف الكترونياً، و التوسع في رقمنة الخدمات المقدمة للأفراد والشركات، والتي بدأت ثمارها تظهر في تطبيق مفهوم الحكومة الالكترونية منذ تداعيات جائحة كورونا وحتى تطبيق «سهل» الذي يجمع جميع الخدمات في مكان واحد.

ولفتت المصادر الى أن ما يقارب من 90%، من إجراءات تأسيس الشركات يتم حالياً عبر الأونلاين، مع الحرص الحكومي المتزايد على الربط بين الجهات الحكومية المختلفة لإنجاز المعاملات بيسر وسهولة. وبينت أن الحكومة تتجه للانفاق على كل مشروعاتها بشكل رقمي، منعاً للهدر وتعزيزاً للقدرة على الإنجاز في وتقييم أداء القائمين على المشروعات من القيادات العليا أو الوسطى.

وشددت المصادر على أن الرقمنة من شأنها مكافحة غسل الأموال، عبر رصد كل المدفوعات الواردة، أو التي يتم تحويلها إلى الخارج.

وقالت إن من شأن الأخذ بنظام الرقمنة تحقيق المعايير البيئية والابتعاد عن استخدام النظام الورقي وتوفير العمالة.

واستدركت أن قياس نسب الإنجاز للمشاريع التنموية المدرجة في الخطط التنموية سيساعد في التعرف على أهمية تلك المشاريع والأولويات التنموية ومعرفة مواطن الضعف أو الخلل.