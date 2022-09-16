حجز طعون المشطوبين إلى جلسة الأحد المقبل

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حجزت المحكمة الادارية طعون المرشحين المشطوبين من سجل انتخابات مجلس الامة إلى يوم الاحد المقبل.

وكان عدد من المرشحين المشطوبين تقدموا أمام المحكمة الادارية بطعن مستعجل للنظر في قرار وزارة الداخلية بشطبهم، بعدما ابلغتهم بقرار الشطب.

يذكر ان إدارة شؤون الانتخابات اغلقت باب استقبال طلبات الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الأمة، على 376 مرشحاً، بينهم 27 امرأة، موزعين على الدوائر الانتخابية الخمس، وقد جاء قرار شطب 15 مرشحاً، بعد رفع لجنة فحص طلبات الترشح تقريرها إلى وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد بأسماء من لا تنطبق عليهم الشروط التي ينص عليها القانون.