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G.P.S


أحد المرشحين يدعو للمناظرة بين المتنافسين... عددهم يقارب المائة، فعلى أي ملعب تودون المناظرة؟!
تائه


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مواقيت الصلاة في الكويت

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