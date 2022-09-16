الخالد: جففوا منابع التهريب وتصدوا للمهربين

وطن النهار

قام رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح يرافقه مدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان الفهد ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن العام اللواء عبدالله الرجيب والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية وميناء الدوحة ناصر الشمري، بتفقد ميناء الدوحة حيث اطلع معاليه على آلية العمل والمتابعة والتأكد من سلامة الإجراءات والطرق المتبعة في تفتيش الحاويات لمنع تهريب الممنوعات.

وأكد الوزير أهمية الدور الذي يقوم به العاملون داخل الميناء بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية في هذا الشأن، حيث طالب بضرورة مواصلة التعاون بين الجميع بما يحقق الاهداف المنشودة وهو التصدي للمهربين وتجفيف منابع التهريب التي تستهدف إغراق البلاد بالممنوعات وتضر بأمن وسلامة الوطن، مؤكداً ان هدف الزيارة هو تعزيز الثقة في العاملين للتصدي لآفة المخدرات.

