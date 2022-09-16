«الأسد المتأهب» و«لؤلؤة الغرب» اختتما أعمالهما بمشاركة الكويت

وطن النهار

بحضور ممثل رئيس الأركان للجيش مدير الخطط المشتركة بهيئة العمليات والخطط العميد الركن فواز الحربي والوفد المرافق، اختتمت في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، أمس، فعاليات النسخة العاشرة من تمرين (الأسد المتأهب 2022) بمشاركة 27 دولة صديقة وشقيقة، والذي استمرت فعالياته لمدة أسبوعين.

وقد شارك الجيش بهذا التمرين الذي يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك على مستوى الدفاع الإقليمي بين الدول الشقيقة والصديقة، في بيئة العمليات المعقدة والمتغيرة باستمرار، من خلال تبادل واكتساب الخبرات، وتوحيد المفاهيم والرؤى حول تعزيز التكامل في جميع المستويات الإستراتيجية والعملياتية والتعبوية.

وتضمن (تمرين الأسد المتأهب) تدريبات ميدانية مختلفة من جميع القوات البرية والجوية والبحرية وتمرين مراكز قيادات يستند على سيناريوهات تحاكي التهديدات الجوية والهجمات الصاروخية، وعمليات حماية الأجواء والحدود، بالإضافة إلى عمليات مكافحة الإرهاب، وإدارة الازمات والكوارث بالإضافة إلى عمليات الأمن السيبراني.

من جانب آخر اختتمت صباح أمس فعاليات اجتماع التخطيط النهائي لتمرين لؤلؤة الغرب 2022 والذي عقد خلال الفترة من 11-15 سبتمبر بين الجانب الكويتي ممثلاً بالجيش الكويتي والحرس الوطني والجانب الفرنسي.

وسيتم عقد هذا التمرين في نهاية هذا العام ويهدف الى توحيد المفاهيم العسكرية ورفع الجاهزية القتالية وقياس القدرة على إدارة الأزمات والعمليات المشتركة والمختلطة كما يأتي هذا التمرين في سياق تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين الصديقين.

