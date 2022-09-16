العازمي: استقدام العمالة الماهرة من النيبال وتنزانيا

وطن النهار

بحث مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف الدكتور مبارك العازمي، إرساء آليات التعاون مع جمهوريتي النيبال وتنزانيا في مجال استقدام وتشغيل العمالة وأصحاب المؤهلات العلمية للعمل في الكويت، مؤكدا حرصه على تعزيز العلاقات الطيبة مع البلدان الصديقة.

وأكد العازمي، خلال استقباله سفيري النيبال وتنزانيا، أن سوق العمل بالكويت يستقطب العمالة بما يحتاجه من تخصصات تخدم سوق العمل وحاجته، كما تبذل الهيئة جهودا حثيثة ومستمرة لتطوير عملية تنظيم سوق العمل بما يخدم المصالح التنموية والاقتصادية للكويت ويعود بالوقت ذاته بالنفع على العمالة وعلى البلدان المرسلة لها.

