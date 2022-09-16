الداوود: الكويت حريصة على تطوير العلاقات مع كردستان العراق

وطن النهار

أكد القنصل العام الكويت في أربيل بإقليم كردستان العراق عثمان الداوود أمس الخميس عمق العلاقات بين قيادة الإقليم والقيادة السياسية في الكويت.

وشدد الداوود في تصريح لـ «كونا» على حرص الكويت على تطويرها الإيجابي من خلال عمل البعثة بما يخدم مصلحة الجانبين والانتقال الى مستويات متقدمة من التعاون المشترك.

وأكد أهمية الدور الإنساني الذي تقوم به الكويت ويترجم التوجيهات السامية لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بما يؤكد الوقوف إلى جانب الإقليم في جميع أوقات الأزمات خاصة فترة نزوح العراقيين واللاجئين السوريين الذين استضافهم الإقليم على مدى السنوات الماضية.

وأكد الكويت ملتزمة بتنفيذ تعهداتها المنبثقة عن مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق والذي استضافته الكويت في فبراير 2018 من خلال متابعة وإشراف البعثة على المشاريع المنفذة في مختلف مناطق الإقليم والتي تقع ضمن تلك التعهدات.

وأضاف ان الكويت تعمل على متابعة الجوانب الاستثمارية من خلال تشجيع المستثمر الكويتي للدخول إلى مجالات الاستثمار العديدة التي يطرحها الإقليم والتي تمثل انعكاسا إيجابيا على الاستقرار والنمو والتطور الاقتصادي الذي يتمتع به الإقليم.

والتقى القنصل الكويتي رئيس حكومة اقليم كردستان العراق مسرور بارزاني وبحث معه الارتقاء بعلاقات الصداقة التي تربط إقليم كردستان بالكويت.

