العنزي قدم أوراق اعتماده سفيراً في تركيا

وطن النهار

قدم سفير الكويت لدى تركيا وائل العنزي أوراق اعتماده الى الرئيس رجب طيب أردوغان خلال مراسم عقدت بالقصر الرئاسي في العاصمة أنقرة. وقالت سفارة الكويت في بيان تلقت «كونا» نسخة منه ان السفير العنزي بحث خلال اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز كل سبل التعاون في الكثير من المجالات الاقتصادية والصحية والأمنية والتعلمية.وأشارت إلى أن اللقاء استعرض الحرص على تبادل الزيارات بين القيادات والتأكيد على الروابط الأخوية المترسخة والممتدة بين القيادات وشعب البلدين. ونقل السفير تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد إلى أخيه الرئيس رجب طيب اردوغان. واشاد السفير العنزي بمدى عمق العلاقات الممتدة لأكثر من 50 عاما بين البلدين، واصفا هذه العلاقات بأنها نموذجية، فيما أكد وجود امكانيات تعاون واسعة في الكثير من المجالات ينتظر استغلالها بالشكل الأمثل.