علي الراشد: الرغبة الأميرية وراء قرارات العفو لكنّ البعض حاول تجيير النتائج لمصلحته

وطن النهار

حلّ عضو مجلس الامة والوزير الأسبق علي الراشد ضيفاً على منصات النهار عبر برنامج «برلمان 22 » وتطرق للعديد من الملفات المطروحة على الساحة حاليا.

في البداية تحدث الراشد عن الفترة السابقة، مشيرا إلى أن المجلس الماضي بتركيبته كان بداية الأزمة الحقيقية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بسبب عدم قراءة نتائج الانتخابات بالشكل المطلوب من قبل الحكومة ومن ثم جاء التعامل بالشكل غير المنصوص عليه بالدستور ليعكر صفو العلاقة بين السلطتين بشكل متزايد.

وتابع ان تشكيل الحكومة كان من الضروري أن يتواءم مع النتائج التي ظهرت حينها حتى يكون هناك تعاون بين السلطتين كما نصت المادة 50 من الدستور، مشيرا الى ان رئيس الوزراء السابق لم ينجح في اختيار حكومة تكون على قدر المستوى المطلوب أو تتماشى مع نتائج الانتخابات.

وأكمل انه على الرغم من تواجد بعض الوزراء الذين يستحقون الاشادة بأدائهم فان الحديث بشكل عام عن أخطاء التشكيل الحكومي وليس على مستوى الاشخاص بدليل ان التعامل منذ الجلسة الاولى لم يكن بالشكل المطلوب.

وانتقد الراشد ايضا بعض المواقف النيابية ولكن في المطلق حمل الحكومة مسؤولية عدم التعاون بالدرجة الاولى فيما يأتي المجلس بالدرجة الثانية.

واعتبر ان الجلسة الاولى كانت واضحة ودليلا على عدم التعاون من خلال بعض التصرفات الاستفزازية التي جاءت على عكس رغبات النواب الذين أبدوا رغبة في التعاون بدليل اللقاء المسبق مع رئيس الحكومة للتنسيق والتشاور وتحديد الاولويات وبعض نقاط الالتقاء فيما ردت الحكومة التحية بإسقاطهم بانتخابات اللجان، واعطاء الاولويات الحكومية بعض القوانين المطلوبة ما زاد الفجوة بين السلطتين ومن ثم أصبح إبعاد رئيس الحكومة عن المشهد من اولويات المجلس، وجاءت النتيجة الطبيعية لذلك سنتين من التصادم والتشنجات السياسية. وحول الاحداث التي لم يكن يتوقع علي الراشد رؤيتها في المشهد السياسي الكويتي، قال ان ما أثار حزنه هو تصويت الحكومة على الاقتراحات والقوانين بالقرب من حمامات المجلس ما اعتبره الراشد شيئاً محزنا بالوصول الى هذه الدرجة.

وقال ان الحكومة كان عليها الاستقالة بعد الاستشعار بعدم الرغبة النيابية باستمرارها إلا أن نهج المساوامات الحكومية زاد من حجم الشقاق لاسيما وان الحكومة ساومت على حريات بعض الافراد الذين لديهم احكام قضائية ومتواجدين بالخارج وذلك بهدف بقاء الحكومة وتم اعتبارها ورقة للبقاء.

وأردف أن الدعوة الأميرية للحوار الوطني تم استغلالها بشكل أو بآخر من قبل البعض لتحقيق تكسبات سياسية.

وحول نتائج الحوار الوطني قال الراشد ان النتائج لم تكن ابدا بسبب الاشخاص المشاركين ولكنها في المقام الاول جاءت بسبب الرغبة الاميرية بالعفو عن ابنائه المشمولين بالعفو الا أن البعض حاول جير هذه النتائج لنفسه.

وتطرق للحديث وقال انها كانت نقطة سوداء في تاريخ الديموقراطية الكويتية والمشهد السياسي الكويتي الممتد على مدار عقود من الزمن، مضيفا ان هذه سنة خبيثة بكل ما تحمله الكلمة من معنى كما انه غير دستوري وغير مقبول.

وحول موافقة النواب على هذا الطرح قال النائب السابق علي الراشد ان على الشعب ان يحاسب من وافق على هذا الامر وهو متروك للناس تراها كما تشاء في هذه الانتخابات خاصة وانه بعيد كل البعد عن الدستور.

وأبدى الراشد تفاؤله الشديد للمرحلة المقبلة لاسيما بعد خطاب صاحب السمو والذي ألقاه سمو ولي العهد معتبرا انه اعاد الامل للكويت ورسخ الثقة التي كانت قد تزعزت لسنوات طويلة لاسيما وان الخطاب عالج الكثير من الامور كما تلاه افعال ولم يقف عند حد التوصيات فقط او خطاب انشائي.

الرغبة الشعبية

وأكمل ان المراقب والمتابع يمكنه مشاهدة التحركات الحكومية التي جاءت متماشية مع الرغبة الشعبية واحقاق الحق للعديد من المظلومين من خلال اعادة القطار السياسي الى مساره الصحيح وبصفة خاصة من خلال قانون التصويت بالبطاقة المدنية ما تعتبر مؤشرات واضحة وحقيقية عن تطبيق ما تم ذكره في الخطاب السامي هي خطوات حقيقية وواقعية ما اعاد الاطمئنان الى نفوس الشعب ما سينعكس ايجابيا على الحالة السياسية والاجتماعية في البلد.

وعن رؤيته للقادم من الأيام وامكانية عودة الاستقرار السياسي قال علي الراشد ان الكرة الان في ملعب الشعب من خلال ضرورة اختيار الشخص الصادق الامين لتمثيلهم في مجلس الامة وبالتالي يكون هناك رد التحية بتحية مماثلة من قبل النواب، مضيفا بأنه يجب ان يكون غالبية النواب من الصالحين ومن ثم ينصاع الاقلية للقانون والمسار الصحيح، وعول الراشد على وعي الناخب الكويتي وقدرته على اختيار المرشح الصحيح بدليل نتائج الانتخابات السابقة مقارنة بما قبلها ونسبة التغيير الكبيرة التي حدثت.

ورفض الراشد إلقاء اللوم على الناخبين في بعض الاختيارات وقال ان الناخبين صدقوا البعض وصدقوا موافقهم وليس ذنب الناخب ان تتحول الوعود الى سراب والمواقف الى خذلان.

الحلول الصعبة

واعترف الراشد انه صدق مواقف البعض وافترض حسن النية ولكن ما حدث من قبل العديد جاء معاكسا للوعود ومن ثم جاء الخذلان وهو ما ستثبته النتائج المقبلة.

وعن القضايا التي من المفترض ان تشكل أولوية في المرحلة المقبلة والتركيز عليها يعد ضرورة قال الراشد ان المشاكل في القطاع الصحي والاسكاني ليست سرا والحلول ليست صعبة ولكن يجب ان تكون البداية من خلال تشكيل حكومة قادرة على حل تلك القضايا وجادة في المضي نحو انهاء الازمات الشعبية، مشيرا الى ان الالوية تتمثل في الحكومة.

وأشاد الوزير وعضو مجلس الامة الأسبق على الراشد بسمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح خلال الفترة الحالية مبديا تفاؤله خاصة وان الشيخ أحمد حرص على متابعة العديد من القضايا وحل العديد من المشاكل وفرض الرقابة والمتابعة واحالة المهملين للتقاعد ما تعد تطمينات واضحة بمستقبل أفضل، مبديا رغبته في استمرار هذا النهج حتى نكون على الطريق الصحيح.

وقال الراشد ان الكويت لا تحتاج وصايا من أحد أو رقابة عليهم في اشارة الى رفضه وثيقة القيم خاصة واننا في مجتمع مسلم وسط تربية دينية صحيحة معتدلة غير متطرفة او عنصرية، مشيرا الى ان ظهور مثل هذه الوثائق وظهورها في فترات الانتخابات امر متوقع من أجل تحقيق بعض التكسبات السياسية ومغازلة اصوات الناخبين والرضوخ لضغوط بعض الجماعات التي ترهب المرشحين خوفا من الاتهامات المسبقة بان المرشح ضد الدين، قائلا ان هناك من يوقع مثل هذه الوثائق عن قناعة والبعض الاخر تحت الضغط والتكسب.

واعتبر ان الاولويات يجب ان تكون في القوانين الخاصة بالتعليم والاسكان والصحة وعدم الاحتكار وقانون المناقصات والعديد من القوانين الاخرى التي يجب ان تتصدر اهتمامات المرشحين من خلال المطالبات النيابية والتعاون بين السلطتين ما يمهد الطريق امام حزمة قوانين تصب في مصلحة الكويت واهلها. واتفق الراشد مع ضرورة تقليص عدد من الهيئات التي زادت عن العدد المطلوب والتي يعمل بعضها بنفس المهام ما يعتبر تعديا واضحا وصريحا على المال العام من خلال المبالغ التي يتم صرفها للاشخاص المتواجدين على رؤوس تلك الهيئات ويجب اعادة النظر في ملف كثرة الهيئات واعادتها الى الوزارات او دمجها بعد عدم نجاح تجربة الهيئات. وانتقد الراشد تصريحات وزير الكهرباء حول توفير محطات كهربائية لشحن السيارات قائلا ان هذا الامر يصلح لبعض الدول المنتجة للكهرباء والمستورة للنفط التي تعاني من ارتفاع اسعار النفط ولكن العكس في الكويت التي تعد دولة نفطية التي من المفترض ان تشجع على البنزين وليس الكهرباء خاصة وان لدينا نقصا في ملف الكهرباء ومن ثم كيف يمكن التشجيع على سيارات الكهرباء على حساب السيارات النفطية وهو ما اثار دهشتي ويجب على وزير الكهرباء اعادة النظر والتراجع عن تلك الفكرة التي لا تتماشى مع الوضع الاقتصادي بالكويت.

