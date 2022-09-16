العصفور: تطور سياسي في علاقة «الأسرة» بالدستور

وطن النهار

أكد مرشح الدائرة الخامسة سعود العصفور أن خطاب القيادة السياسية جعل الوضع السياسي مختلفا ولم يتوقع تفاصيله ومضمونه أشد المتفائلين.

ولفت العصفور خلال افتتاح مقره الانتخابي الى ان هناك تطورا سياسيا عظيما في العلاقة بين أسرة الحكم ودستور 62 وذلك لوجود تعهد جاء من أكبر سلطة في البلد وهي سلطة الحاكم وعلى لسان سمو ولي العهد وهو أن السلطة لن تحيد عن الدستور ولن تقوم بتعديله ولا تنقيحه ولا تقييده ولا تعطيله ولا حتى المساس به.

وأضاف العصفور ان الخطاب تحدث عن النزول عند رغبة الشعب احتراما لارادته بحل البرلمان، وهذا يعتبر من الخيال العلمي بالنسبة لمنطقتنا العربية، لأننا غير معتادين على ان يخرج الحاكم ويتحدث عن النزول عند رغبة الشعب.

وقال العصفور ان المجلس القادم ستكون عليه مسؤولية غلق الملفات السابقة وعلى رأسها الانتهاء من ملف المهجرين وسجناء الرأي السياسي وقضايا التبرعات الخيرية وإلغاء قانون المسيء والتخلص من ملف الجناسي لأسباب سياسية، مشددا على أنه لا يمكن قبول الاستمرار في حمل هذه الملفات أكثر مما مضى، خصوصا أنها أتت في ظل ظروف سياسية انتهت وزالت أسبابها.

وأعرب عن أمنيته أن يبادر رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد إلى معالجة ملف المهجرين وملف سجناء الرأي وملف الجناسي قبل الانتخابات، حتى يوفر على الحكومة والمجلس القادم الوقت وتكون مبادرة تحسب له ولحكومته وأرضية جيدة لبدء صفحة جديدة بين المجلس والحكومة القادمين.

وأضاف العصفور: على المجلس القادم تحمل مسؤوليته وهي المحاسبة وفتح ملفات الفساد السابقة كل دينار صرف من دون وجه حق لابد من تتبع آثاره، والأهم من هذا كله من هو المستفيد الأخير من هذا الصرف، فهذا البلد لا يمكن أن يتطور بدون محاربة جادة للفساد، فالسنوات القليلة الماضية جعلت الكويت مضرب المثل العالمي في الفساد وفي تعمق جذوره.

ولفت إلى أن المطلوب من المجلس القادم أيضا تحمل مسؤولياته بتعديل اللائحة الداخلية نحو استقلالية أكبر للسلطة التشريعية بعلنية التصويت على منصب رئيس المجلس ومكتب المجلس، وإلغاء كل تصويت لا يتم تدوينه وتسجيل الأصوات فيه، حتى ينتهي التلاعب في التصويت، فرقابة الشعب أهم من كل رقابة أخرى، أهم حتى من رقابة المجلس على الحكومة، «لذلك ما راح يكون مسموح فيها مرة أخرى بأن نمضي للأمام في ظل عملية التصويت غير العلنية». وتطرق إلى ضرورة تعديل قانون إنشاء المحكمة الإدارية ببسط سلطة القضاء على مسائل الجنسية، فلا يجوز أن تستمر الجنسية أداة للعقاب، وللابتزاز والمساومة والتهديد، فالمواطنة يجب أن تكون بعيدة عن كل التجاذبات السياسية.

وخاطب العصفور، نواب المجلس القادم أن «أمامكم تركة ثقيلة تركها لكم رئيس مجلس الأمة السابق فهناك سوابق غير دستورية وممارسات برلمانية سيئة، وأمامك إعادة الهيبة للمؤسسة التشريعية، على المجلس أن يدافع عن مصالح الشعب ويحمي أمواله وحرياته، وفساد النواب أخطر بكثير من فساد الوزراء».

