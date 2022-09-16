العيسى: تعديل النظام الانتخابي أهم طرق الإصلاح

وطن النهار

أكد مرشح الدائرة الثانية عبدالوهاب العيسى ان حجم الارتياح بالشارع الكويتي كبير بعد الخطاب التاريخي لسمو الأمير وسمو ولي العهد ولم نشاهده من قبل.

وقال العيسى خلال افتتاح مقره الانتخابي إن أهم طرق الاصلاح هو تعديل قانون الانتخاب عبر مجلس الأمة المقبل ومن خلال القوائم النسبية. ولفت العيسى الى أن الصراعات السياسية أشغلتنا عن قضية استدامة الدولة خاصة ان عدد المواطنين سيتصاعد إلى 6 ملايين نسمة بعد 20 سنة وفي ذلك الوقت قد تصل الميزانية إلى مئة مليون دينار. وطالب العيسى سمو رئيس الوزراء بتقديم برنامج عمل واقعي يعتمد على ايجاد مصادر دخل جديدة، وعبر الاقتصاد الرديف بتفعيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأشار العيسى إلى أن تكاليف المعيشة أصبحت كبيرة على الشباب وذلك للتطور الذي نعيشه، ولذلك يجب انشاء شركات مساهمة ينتفع منها المواطن حتى نحافظ على جيبه وننمي مالية الدولة، لافتاً إلى أن السوق الكويتي لا يؤهل الشباب ليكونوا قياديين في المشاريع لعدم وجود خبرات لذلك يتم الاستعانة بخبرات خارجية.

