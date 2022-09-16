«نزاهة» تنظم برنامجاً لمراقبة الانتخابات البرلمانية

وطن النهار

أعلنت جمعية النزاهة عن برنامجها التدريبي كيف تراقب الانتخابات تزامنا مع موعد انتخابات أمة 2022.

وقالت عضو مجلس ادارة الجمعية المحامية ايمان الشرهان: ان هذا البرنامج يهدف الى كيفيه مراقبه الانتخابات بشكل مهني، مضيفة ان البرنامج سوف يقدمه مختصون في مجال الانتخابات ومراقبتها.

وزادت ان البرنامج سوف ينطلق من تاريخ 24 إلى 27 من الشهر الحالي ويستهدف شريحة مراقبي الانتخابات بالدرجة الاولى والمرشحين ووكلاءهم والمهتمين.

واكملت سوف يكون عبر الاونلاين وذلك لهدف توسيع قاعدة المشاركة بالبرنامج وسوف يكون فترة مسائية، مضيفة ان المشارك سوف يحصل على المادة العلمية بالاضافة الى شهادة اجتياز البرنامج التدريبي.

ودعت الشرهان الى المشاركة في هذا البرنامج والذي يأتي ضمن اطار اهداف جمعية النزاهة الوطنية الكويتية التي تسعى لتحقيقها وهي تنميه مهارات افراد المجتمع وتعزيز مفاهيم النزاهة والشفافية.

