العتيبي: تبني القضايا التعليمية في مجلس الأمة المقبل

وطن النهار

أعرب رئيس الجمعية الكويتية للدراسات العليا د. محمد زيد العتيبي عن أمله في ان يتبنى مجلس الامة المقبل قوانين وتشريعات تعمل على تحسين جودة التعليم والارتقاء بالمؤسسات التعليمية به باعتباره مفتاح التقدم في المشاريع التنموية بالبلاد.

ودعا العتيبي في تصريح صحافي مرشحي المجلس إلى وضع القضايا التعليمية والأكاديمية ضمن برامجهم وخططهم الإصلاحية لتطوير التعليم من أجل النهوض بمؤسسات الدولة.

وشدد العتيبي على أهمية ان يحظى قطاع التعليم بدعم من جميع نواب مجلس الامة المقبل والحكومة لتحقيق نقلة نوعية تصب في صالح تطوير قطاع التعليم وقطاعات الدولة، الذي يعتبر عصب كل تنمية وسر كل تقدم ونهضة للأمم، مؤكداً على ضرورة سن قوانين وتشريعات تحقق مزايا وظيفية لجذب الأساتذة لهذه المهنة الصعبة والمهمة.

وطالب العتيبي بضرورة وضع تشريعات وقوانين تتعلق بانشاء جامعات حكومية جديدة، وفتح المجال أمام كليات ومعاهد «التطبيقي» المؤهلة للانضمام إلى قانون الجامعات الحكومية .

وشدد العتيبي على ضرورة استعانة مجلس الأمة بالكفاءات الوطنية وتعيينهم مستشارين ومتخصصين في شؤون التعليم للاستفادة من خبراتهم في وضع قوانين وتشريعات تساعد في تطوير العملية التعليمية، بالإضافة إلى تفعيل دوره الرقابي على وزارة التربية لاسيما فيما يتعلق بظاهرة تفشي الغش وتسريب الامتحانات، وغيرها من القضايا الشائكة.

واختتم العتيبي بأهمية إعادة تقييم مخرجات وزارة التعليم العالي والتأكد من حاجاتها لسوق العمل وحاجة السوق لهذه التخصصات والاعداد المطلوبة.

