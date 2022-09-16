«الإدارية» تحجز طعون المرشحين المشطوبين إلى الأحد للحكم

وطن النهار

حجزت المحكمة الادارية طعون المرشحين المشطوبين من سجل قيد كشوف الإدارة العامة لانتخابات مجلس الامة إلى يوم الاحد المقبل للحكم. يذكر أن عدداً من المرشحين المشطوبين تقدموا أمام المحكمة الادارية بطعن مستعجل للنظر في قرار وزارة الداخلية بشطبهم من كشوف انتخابات مجلس الامة 2022. وكانت وزارة الداخلية متمثلة في «إدارة شؤون الانتخابات» قد ابلغت 15 مرشحاً بقرار شطبهم من الترشح لانتخابات مجلس الأمة 2022، المقررة في 29 سبتمبر الحالي. والجدير بالذكر ان «إدارة شؤون الانتخابات» التابعة لوزارة الداخلية اغلقت، باب استقبال طلبات الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الأمة، على 376 مرشحاً، بينهم 27 امرأة، موزعين على الدوائر الانتخابية الخمس، وقد جاء قرار شطب 15 مرشحاً من كشوفات المرشحين، بعد رفع لجنة فحص طلبات الترشح، تقريرها إلى وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد بأسماء من لا تنطبق عليهم الشروط التي ينص عليها القانون.