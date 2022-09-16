السعيد مفتتحاً «الوفرة الصحي»: يخدم 12 ألف نسمة

وطن النهار

افتتح وزير الصحة الدكتور خالد السعيد امس الخميس المركز الصحي لمنطقة أبو فطيرة السكنية لتقديم الخدمات الصحية لسكان المنطقة.

وقال في تصريح صحافي عقب الافتتاح إن المركز المقام على مساحة نحو 5000 متر مربع ويتكون من دورين سيقدم خدماته لسكان المنطقة البالغ عددهم نحو 12 ألف نسمة. وأضاف أنه بافتتاح هذا المركز يصل عدد المراكز في منطقة الأحمدي الصحية إلى 32 مركزا مجددا التأكيد أن التوسع في خدمات الرعاية الصحية الأولية والارتقاء بجودتها له أثر إيجابي كبير في القطاع الصحي.

وأوضح أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد افتتاح مركز مدينة صباح الأحمد الصحي (C)، كما أن العمل جار على استلام مركز الوفرة التخصصي إضافة إلى مركز الفحيحيل الصحي وهو قيد التأهيل.

من جانبه، قال مدير منطقة الأحمدي الصحية د. أحمد الشطي إن هذه المنطقة تضم حاليا 32 مركزا صحيا منها 15 تعمل بنظام الخفارة و13 تعمل على مدار 24 ساعة إضافة إلى أربعة مراكز تخصصية تشمل «الفحيحيل التخصصي والعدان والفنطاس وصباح الأحمد (D)».وأضاف الشطي أن المركز الذي افتتح امس سيعمل مبدئيا من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الثانية مساء من يوم الأحد إلى الخميس.

وبين أن الخدمات المقدمة في المركز حاليا تشمل عيادة السكري وعيادة الأمراض المزمنة وعيادات الطب العام على أن تتم زيادة العيادات وتمديد ساعات العمل في المركز تدريجيا وفقا لإحصائيات المراجعين.

وأوضح أن المركز مجهز بالخدمات الطبية الأساسية من صيدلية وتمريض وأطباء وقريبا سيتم عمل المختبرات، لافتا إلى أن المبنى يحاكي النماذج الجديدة في مراكز الرعاية الصحية الأولية التي تأخذ بعين الاعتبار الحاجات العاجلة والآجلة.وذكر الشطي أن المركز يضم طابقا ثانيا للمركز سيضم خدمات طب الأسنان والمختبرات وعيادات الأمومة والطفولة وبعض التخصصات الاخرى، مبينا أن العمل جار لافتتاح مركز صباح الأحمد (C) الأسبوع المقبل.

وقال إن الكويت حازت المركز الأول في التغطية الصحية الشاملة على مستوى إقليم شرق المتوسط، لافتا إلى أن الحصول على الخدمة يتم من خلال من 7 إلى 10 دقائق فضلا عن إتاحة العلاج للجميع دون استثناء وجودة الخدمة فضلا عن أن دخول الملف الإلكتروني هو بمنزلة قفزة نوعية.

من ناحيته، قال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور عبدالله السند إن الاهتمام بالتوسع في افتتاح المراكز الصحية يأتي إيمانا من «الصحة» بأهمية هذه المراكز وما تقدمه من خدمات صحية وترجمة فعلية لخطة التنمية في البلاد التي تنطلق من رؤية «كويت جديدة 2035» ولتحقيق إحدى ركائزها المهمة المتمثلة في تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية.

وأشار السند إلى أن هناك ثلاثة مراكز جديدة تتبع منطقة الأحمدي الصحية أحدها قيد الإنشاء وهو مركز الفحيحيل الصحي وآخر قيد الاستلام وهو مركز الوفرة الصحي والثالث في منطقة صباح الأحمد الذي سيتم افتتاحه قريبا.

