دلال الصباح: حملة توعوية لتغلب الأطفال على مخاوفهم من طبيب الأسنان

وطن النهار

تحت رعاية وحضور وزير الصحة د. خالد السعيد انطلقت يوم أمس في مجمع 360 حملة توعوية تستهدف الأطفال للتغلب على الخوف عند زيارة عيادة الأسنان، وشهد اليوم الأول للحملة اقبالاً كبيراً من أولياء الأمور واطفالهم، حيث قالت المسؤولة عن الحملة التوعوية الدكتورة دلال خالد يوسف الصباح: ان الحملة تستمر 3 أيام حتى يوم غد السبت من العاشرة صباحاً وحتى العاشرة مساء لافته إلى ان أولياء الأمور كانوا متفاعلين مع الحملة في يومها الأول للتغلب على الخوف عند اطفالهم.

وذكرت الصباح ان الأطفال سيكتسبون معلومات من الحملة عن الأسنان من خلال توفير عيادة اسنان مصغرة يتم اعطاء الاطفال معلومات عنها ومن ثم يقوم الأطفال بدور دكتور وفحص الأسنان ومن بعدها يتم منحهم شهادة التخرج كدكتور تحفيزاً لهم للتغلب على مخاوفهم من زيارة دكتور الأسنان وتوعيتهم بأهمية تنظيف الأسنان بشكل مستمر والعناية بها. وذكرت الصباح ان ولي الأمر بعد زيارته سيتم منحه تقريراً كاملاً عن اسنان اطفاله يستطيع من خلاله الاسراع لعلاج الأسنان قبل ان تتفاقم.

