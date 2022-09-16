الحكومة تواجه هدر النفقات بالرقمنة والرقابة الإلكترونية

مال وأعمال

قالت مصادر موثوقة لـ النهار، ان الحكومة ستتمكن من محاصرة الهدر وتحقيق وفر لافت من التوسع في رقمنة الخدمات المقدمة للأفراد والشركات والتي بدأت ثمارها في تطبيق مفهوم الحكومة الالكترونية منذ تداعيات الجائحة وحتى الآن.

ولفتت المصادر إلى أن ما يقارب من 90 %، من إجراءات تأسيس الشركات – على سبيل المثال لا الحصر - يتم حالياً عبر الأون لاين، مع الحرص الحكومي المتزايد على الربط بين جهات الحكومية المختلفة لإنجاز معاملات الشركات والأفراد بيسر وسهولة دون الحاجة لزيارة تلك الجهات.

وبينت أن الحكومة تتجه لتنفيذ كافة مشروعاتها بشكل رقمي منعاً للهدر والقدرة على قياس الإنجاز في تلك المشروعات وتقييم أداء القائمين عليها من القيادات العليا أو الوسطى.

وشددت المصادر على أن الرقمنة من شأنها مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال رصد كافة المدفوعات الواردة أو التي يتم تحويلها إلى الخارج، مع الحرص على سداد رسوم خدماتها من خلال خدمات الدفع الالكتروني المختلفة.

وقالت إن من شأن الأخذ بنظام الرقمنة تحقيق المعايير البيئية والابتعاد عن استخدام النظام الورقي وتوفير العمالة وتطوير العمالة الوطنية في القطاع الحكومي من خلال تدريبهم وتطوير قدراتهم.

واستدركت المصادر أن قياس نسب الإنجاز للمشاريع التنموية المدرجة في الخطط التنموية سيساعد في التعرف على أهم تلك المشاريع والأولويات التنموية ومعرفة مواطن الضعف أو الخلل لمعالجتها بيسر وسهولة.

وارتأت المصادر أن توفير كوادر بشرية مدربة ومؤهلة على استخدام النظام الرقمي، من بين أولويات تطوير العنصر البشري التي توليها الحكومة أهمية بالغة عند تنفيذ رؤية كويت جديدة 2035.

