«فوتسي» قفزت بسيولة البورصة إلى 80.5 مليون دينار

مال وأعمال

عانت البورصة الامرين من تذبذب الاداء خلال جلسات الأسبوع الماضي، لتختم اداء مؤشراتها بشكل جماعي في نهايته، محققة مكاسب في القيمة السوقية بلغت 303 ملايين دينار وبنسبة 0.67 في المئة لترتفع من 45.858 مليار دينار في الخميس 8 سبتمبر إلى 45.161 مليار دينار خلال جلسة أمس.

وساهم تنفيذ مراجعة مؤسسة فوتسي راسل الدورية لأوزان أسهم بورصة الكويت المنضمة للمؤشر، لتسجل السيولة مستوى قياسيا بلغ 80.5 مليون دينار، وتركزت السيولة في سهم بيت التمويل الكويتي (بيتك) الذي استحوذ على 22.8 مليون دينار، تلاه سهم بنك الكويت الوطني بـ 13.2 مليون دينار.

وجاء ثالثا سهم شركة أجيليتي 5.7 ملايين دينار، ثم سهم طيران الجزيرة الذي انضم الى قائمة الشركات الصغيرة بمؤشر «فوتسي» بقيمة 5.4 ملايين دينار، وقد بلغ حجم التداول بالسوق خلال جلسة الأمس نحو 197.9 مليون سهم.

واشار محللون االى ان التراجع جاء تزامنا مع سيطرة حالة القلق والترقب في الأسواق المالية المحلية والإقليمية والعالمية، في ظل السياسة المالية للفيدرالي الأميركي والتي تتسم في الاونة الأخيرة بالتشدد والميل الي رفع اسعار الفائدة لمواجهة التضخم، مع زيادة احتماليات رفع الفائدة من قبل المركزي الأوروبي والأميركي يترافق مع تقييد إمدادات الغاز الطبيعي وتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما أدى إلى تزايد قلق المستثمرين بالأسواق العالمية.

وشددوا على ان التراجع الكبير للبورصة الكويتية والأسواق الخليجية وذلك بالتزامن مع هبوط الأسواق العالمية وخاصة الأمريكية بعد بيانات التضخم التي أثارت قلقاً بخصوص الاستمرار في رفع أسعار الفائدة. ويرى المحللون أن البورصة شهدت تراجعت متواصلة من بداية شهر سبتمبر الجاري، متأثرة بتراجع أسعار النفط دون مستوى الـ100 دولار، مشرين إلى تراجع المؤشر العام بنسبة بنسبة 2 في المئة خلال أول أسبوعين من الشهر الحالي، وارتفع المؤشر العام للبورصة خلال أسبوع بنحو 51 نقطة من 7555.1 نقطة إلى 7606.2 نقطة، فيما أغلق مؤشر السوق الأول مرتفعاً بنحو 62.3 نقطة وبنسبة 0.7 في المئة من 8420.5 نقطة إلى 8482.8 نقطة.

كما زاد مؤشر السوق الرئيسي بنحو 25.5 نقطة وبنسبة 0.44 في المئة من 5757.4 نقطة إلى 5782.9 نقطة، وانخفض مؤشر «الرئيسي 50» بنسبة 0.01 في المئة وبنحو 0.6 نقطة إلى 5988.09 نقطة. وشهدت وتيرة التداولات تباين واضحاً خلال الأسبوع، لترتفع سيولة الجلسات بنسبة 12.7 في المئة من 198.04 مليون دينار إلى 223.3 مليون دينار، في المقابل تراجعت أحجام التداول بنسبة 0.7 في المئة من 986.3 مليون سهم إلى 979.6 مليون سهم وتقلصت الصفقات من 46.9 ألف صفقة إلى 43.71 ألف صفقة.

